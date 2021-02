Nasenbohrer-Tests sollen auch für Friseure gelten

Testen, testen, testen bleibt die Devise der Bundesregierung bis zur für April anvisierten Impfung für alle. Nicht erst seit deren Ergebnisse aber mit dem Wochenbeginn auch an diverse Freiheiten gebunden sind, staut es sich bei den 250 Teststraßen im Land. Und nicht erst seit dem Schulstart am Montag ist das Thema auch unter den Lehrern ein heikles. Denn weil die sogenannten „Nasenbohrer-Tests“ jetzt zwar verpflichtend durchgeführt werden müssen, gleichsam aber nicht anerkannt werden, steigen manche Pädagogen auf die Barrikaden. „Wir brauchen vom Bund rasch eine praktikable Lösung zur Anerkennung der Testungen in den Schulen“, forderten Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf und Gemeindebund-Chef Alfred Riedl bereits vergangene Woche.