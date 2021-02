Bei Verrichten der Notdurft 40 Meter abgestürzt

Der etwas skurrile Unfall passierte gegen 19.30 Uhr. Ein Villacher (70) war mit seiner 15 Jahre jüngeren ukrainischen Ehefrau am Heimweg von einem Besuch in Niederösterreich. Bei Kleinreifling (Gemeinde Weyer) legten die beiden bei einem Parkplatz neben der B 115 eine Toilettenpause ein. Dabei ging die Frau auf der Suche nach einem ganz ungestörten Örtchen zu weit in ein Gebüsch und stürzte fast senkrecht 40 Meter Richtung Ennsfluss hinab.