Corona macht oö. Feuerwehren schwer zu schaffen

48.927 Einsätze

In Oberösterreich gibt es 914 Feuerwehren - 880 Freiwillige, 33 Betriebs- und die Linzer Berufsfeuerwehr - mit insgesamt 94.000 Mitgliedern und einem Ehrenamt-Anteil von knapp 99 Prozent. 2020 haben sie in 48.927 Einsätzen rund 582.000 Arbeitsstunden geleistet. Etwa 20 Prozent davon waren Brände, 2020 waren mit 64 allein im März und April auffallend viele Flurbrände darunter. Die Zahl der Einsätze lag zwar insgesamt niedriger als 2019, allerdings waren viele aufwendige dabei, bilanzierte Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer. So war etwa ein gutes Fünftel der Mitglieder 2020 in Sachen Pandemie im Einsatz - also nicht mit klassischen Kernaufgaben der Feuerwehr befasst, sondern beispielsweise mit Unterstützungsleistungen bei den Massentests.