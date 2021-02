Junge Zündler richteten 26.000 Euro Schaden an

„Als Lausbubenstreiche kann man das nicht mehr durchgehen lassen“, betont ein Polizist nach der Klärung von Sachbeschädigungen in Herzogenburg. Wie die „Krone“ berichtete, wurde zweimal in der öffentlichen WC-Anlage in der Innenstadt und einmal in jener am Friedhof gezündelt, die Toiletten mussten gesperrt werden.