Weltweiter Rückgang lässt Experten hoffen

„Das Feuer ist nicht aus, aber wir haben seine Größe verringert“, gab Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt. Seit Anfang Jänner haben sich die Zahlen fast halbiert: Damals gab es mehr als fünf Millionen Neuinfektionen in einer Woche. Zuletzt waren es 2,7 Millionen, ein Rückgang um 16 Prozent binnen einer Woche. In Afrika und im Westpazifik waren es gar 20 Prozent. 81.000 Menschen starben in der vergangenen Woche weltweit an oder mit dem Virus - auch das ein Rückgang von zehn Prozent.