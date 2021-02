Zahlen steigen: 1735 Corona-Neuinfektionen

Weiterhin keine Entspannung bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) sind 1735 Neuinfizierte registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 1469 gewesen. 30 weitere Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden.