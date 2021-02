Anrainer vermuten einen Racheakt des Ortschefs

Sirenenmast am Ortsrand war Provisorium

„Ich kann nachvollziehen, dass es für viele wie eine Racheaktion aussieht, ist es aber nicht“, erklärt Würzburger. Der Sirenenmast am Ortsrand sei ein Provisorium aus dem Jahr 2017. Als neuer Standort war das neue Feuerwehrhaus vorgesehen. „Es stellte sich nach dem Umzug der Feuerwehr heraus, dass die Strahlwirkung nicht ausreichend ist“, sah Würzburger Gefahr in Verzug. Ein erneutes Aufstellen auf der grünen Wiese sei am Grundbesitzer gescheitert.