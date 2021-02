Abwarten ist keine Lösung

Einige Akteure der Bundesregierung und auch der Opposition stiften schon Verwirrung genug. Was da derzeit aus Wien kommt, taugt zur Ablenkung. Allerdings lenken die politischen Nebelgranaten von der Arbeit an den pandemischen Problemen ab. Salzburg sollte sich also beim Krisenmanagement nicht zu sehr auf rasche, konkrete und koordinierte Hilfe der Bundesbehörden oder diverser Minister verlassen.