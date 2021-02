Lenkerin prallte auf vereister Straße gegen Baum

Auf der Gemeindestraße in der Ortschaft Zlattnig hatte das Wasser aus dem Kanal eine Eisschicht gebildet. Als eine 32-Jährige Mittwochfrüh deswegen bremste kam ihr Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Die Lenkerin wurde verletzt und in das Krankenhaus Spittal eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.