Die Virus-Mutation rückt näher an Oberösterreich

Eine Salzburgerin, die in Bad Ischl einkaufen gewesen ist, gilt als Verdachtsfall bezüglich der südafrikanischen Coronavirus-Mutation B.1.351. Die Frau aus dem Flachgau dürfte sich beim Verwandtenbesuch in Tirol angesteckt haben. Sie war noch am 12. Februar auch in Bad Ischl unterwegs. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung startete nun einen Aufruf. Es sollen sich alle Personen melden, die sich an diesem Tag von 16.30 bis 18.00 Uhr in der Hofer-Filiale und der Fressnapf-Filiale in der Salzburger Straße aufgehalten haben.