Ehemann stößt Schwangere nach Selfies von Klippe

Es kamen jedoch bald Zweifel an der Unfallversion auf und der 40-Jährige wurde schließlich im November letzten Jahres verhaftet. Der grauenhafte Verdacht der Ermittler: Hakan Aysal soll laut hurriyetdailynews.com den Mord an seiner Frau eiskalt geplant haben, um an die Unfallversicherung in der Höhe von 400.000 Türkische Lira (rund 47.000 Euro) zu kommen.