Harry & Meghan: Zwischen Glück und neuen Problemen

Doch bevor das Glück komplett ist, heißt es, sich noch mit einer paar Problemen herumzuschlagen. Was ist dran an der Geschichte, die die englische „Sun“ aufdeckte? Hat Herzogin Meghan wirklich im Nachhinein an Archies Geburtsurkunde im Juni 2019 Änderungen vornehmen, ihren Vornamen streichen lassen, sodass nur noch ihr Titel „Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex“ darauf aufscheint? Eine Sprecherin Meghans ließ ausrichten, dass die Änderungen vom Palast ausgingen, weder Harry noch Meghan hätten damit etwas zu tun gehabt ...