Der 1500. Corona-Todesfall in Oberösterreich

Auch wenn in den vergangenen Tagen die Zahl der täglich gemeldeten Todesopfer deutlich gesunken ist, so hat Oberösterreich am Aschermittwoch - nach der Steiermark als zweites Bundesland - die traurige Marke von 1500 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erreicht. Rund zwei Drittel der Verstorbenen waren 80 Jahre und älter, mehr als 20 Prozent in den 70ern. Das erste Todesopfer in Oberösterreich blieb auch das jüngste.