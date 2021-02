Vogelgrippe: 39 Kärntner Gemeinden als Risikozonen

In den letzten Wochen wurden in Niederösterreich, Wien und der Steiermark bei verendeten Wildvögeln die Geflügelpest festgestellt - deshalb wurden die Maßnahmen des Gesundheitsministeriums verschärft. Ab heute, Mittwoch, müssen Geflügelbetriebe mit mehr als 350 Tieren in Risikogebieten ihr Geflügel im Stall halten. So sollen Nutzgeflügelbestände geschützt werden.