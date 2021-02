Innsbrucker Vize-Stadtchef fordert Gastro-Öffnung

Sattes Minus bei Kommunalsteueraufkommen

„Was für den Friseur oder die Skipiste gilt, muss auch für das Wirtshaus gelten“, so Anzengruber, der darüber hinaus beklagte, dass die Auswirkungen des monatelangen Lockdowns nun auch in den öffentlichen Haushalten deutlich spürbar seien. So sei das Kommunalsteueraufkommen in der Landeshauptstadt im Jänner gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent zurückgegangen.