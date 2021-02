Zahlen steigen: 1041 aktuell Infizierte in Kärnten

Corona-Todesfall

Nach einer Woche ohne einen einzigen corona-bedingten Todesfall wurde am Mittwoch ein weiterer gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben damit 662 Kärntnerinnen und Kärntner mit oder an Covid-19. In den Krankenhäusern gab es wieder mehr Patienten als zuletzt. 82 Corona-Kranke lagen in einem Kärntner Spital, sieben von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut.