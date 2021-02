Hermagor wählt: Der Kampf gegen die Abwanderung

Hermagor als Corona-Hotspot

Hermagor, die kleinste der Kärntner Bezirksstädte, hat ein wahres Seuchenjahr hinter sich. Von der Vorzeigeregion in Sachen Corona zum österreichweiten Hotspot mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz. Dass so etwas Thema in der Wahlbewegung ist, weil Thema an den Stammtischen kann es mangels offener Lokale nicht sein, ist klar. Es wäre aber nicht Hermagor, wäre da nicht der Tourismus das alles dominierende Megathema. Schließlich hat man das Nassfeld vor der Tür und das malerische Gailtal sozusagen ums Haus. Corona hat Tourismus im Gailtal heuer nicht möglich gemacht.