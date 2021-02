Disciples Liberation: Düsteres RPG für PC, Konsole

Mit „Disciples Liberation“ haben Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio ein taktisches Rollenspiel angekündigt, dass Gamer in eine „detailreiche, dunkle Fantasy-Welt“ entführen soll, in der es in „komplizierten rundenbasierten Kämpfen gegen fiese Bestien zu kämpfen, Hunderte von einzigartigen Quests anzunehmen und Beziehungen zu einer Reihe von Fraktionen in der Welt zu pflegen“ gilt.