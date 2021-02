ÖBB-Spezialzug sorgt für Feinschliff auf Gleisen

„Durch den Schienenschleifzug werden die Gleise wieder geglättet, wodurch der Lärmpegel entlang der Bahnstrecke in weiterer Folge reduziert wird. Auch in den Waggons wird somit das Reisen noch ruhiger und angenehmer“, so Zernatto-Peschel. Zudem würden durch das Schleifen die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer der Bahnschienen sogar um ein Vielfaches verlängert werden.