Florianis waren bei Bränden gefordert

Gleich mehrere Einsätze hielten Florianis in Atem. Neben einem Zimmer in Jennersdorf und einer Holzhütte in Bernstein fing zuletzt auch ein Linienbus in Mattersburg plötzlich Feuer. Zum Teil entstand erheblicher Sachschaden an Gebäuden und am Fahrzeug. Verletzt wurde zum Glück niemand.