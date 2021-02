Stromverbrauch in Wien auf bisherigem Jahreshoch

Die niedrigen Temperaturen trieben am Montag den Energieverbrauch in Wien nach oben. Am Abend erreichte dieser den bisher höchsten Wert des heurigen Jahres, die Spitzenwerte des Jahres 2020 wurden noch nicht geknackt. Der Gasverbrauch schwankt laut Experten eher durch Temperaturen als durch den Lockdown. Auch der Verbrauch von Fernwärme ist witterungsabhängig.