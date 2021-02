Internetcafés schürfen mit RTX 3080 Bitcoin & Co.

Wo sind all die leistungsfähigen Grafikkarten, die im Handel fehlen und für Verknappung und Mondpreise sorgen? Eine Antwort auf diese Frage, die sich derzeit viele Gamer stellen, liefern unter anderem Aufnahmen aus einem Internetcafé in Vietnam. Dort wurden Geforce-RTX-3080-Grafikkarten in Serie geschaltet, um digitales Geld wie Bitcoin und Ethereum zu erzeugen. Und auch in China wird eifrig „geschürft“ ...