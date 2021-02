Ferienstimmung kommt derzeit keine auf

Kein Aufgeben

Die Hotellerie ist mit am härtesten von der Coronakrise betroffen. Dennoch wird die Zeit des Lockdowns genutzt: So werden etwa Umbauten, die vorher aufgrund des laufenden Betriebs auf die lange Bank geschoben wurden, durchgeführt, Strukturveränderungen vorgenommen, Systeme und Abläufe neu überdacht. Ans Aufgeben denken nur wenige, dafür steckt zu viel Herzblut in den Häusern. Dass die staatlichen Hilfen großteils ankommen, ist lediglich ein Wermutstropfen. Zumal beispielsweise der 80-prozentige Umsatzersatz im November der Winterhotellerie nichts gebracht hat, weil diese im November zumeist geschlossen hat.

„Die 50 Prozent, die uns für den Dezember versprochen wurden, stellten sich bei der Endabrechnung als rund 30 Prozent heraus“, so Kegele. Und es sind wichtige Unterstützungen – für die Betriebe und das Land, schließlich zählen Vorarlbergs Beherbergungsbetriebe in einem normalen Jahr bis zu neun Millionen Nächtigungen. Eine Zahl, die sich sehen lassen kann.