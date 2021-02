Ansturm auf die heimischen Einkaufszentren

Lager sind voll mit Winterware

Für die Händler zählt jetzt jeder Tag und jedes Stück: Alles soll an die Frau oder an den Mann gebracht werden. Sie sehen in den tiefen Temperaturen nach dem Lockdown einen Hoffnungsschimmer. Denn die Lager sind voll mit Winterware - doch die ist bald Schnee von gestern. Als „Gewinner“ der Krise sieht sich die Fotobranche: Hobbyfotografie boomt anscheinend. Und: Das Interesse am Neuwagenkauf ist wieder enorm gestiegen.