Nach Vorwürfen: Immunität bleibt aufrecht

Begonnen hat der Zwist im Jänner 2020. Das Vorzugsstimmenergebnis des damaligen SPÖ-Landesrates Christian Illedits mit Zweitwohnsitz in Ollersdorf hatte die Gemeindewahlbehörde - Vorsitzender war Ortschef Strobl - falsch an die Bezirksleitung weitergeleitet. Illedits war eine Vorzugsstimme zugerechnet worden, tatsächlich hatte er 59. Der Verdacht des Wahlbetruges kam auf. Das Ermittlungsverfahren gegen Strobl wurde eingestellt. Tage später erfuhr die Landeswahlbehörde davon. Fürst hatte an der Kritik aber längst festgehalten.