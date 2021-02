Apotheker kommen mit Tests kaum nach

Rasch reagiert hatten Burgenlands Apotheker auf den Bedarf an Teststationen. An 34 von 44 Standorten wird versucht, die stark gestiegene Nachfrage abzudecken. Heute, Dienstag und Donnerstag bietet der Präsident der Apothekerkammer, Dieter Schmid, in Deutschkreutz den Zusatzservice an.