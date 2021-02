Russin klagt Land auf Hilfszahlungen

„Wir befinden uns mittlerweile in einer Humanitätsfalle“, tobt FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Amtsmissbrauch würde seine Abteilung begehen, hätte man sie nicht aus der Grundversorgung nach Verlust der subsidiären Schutzberechtigung entlassen. „Das humanitäre Bleiberecht wurde für Härtefälle geschaffen. Da drückt der Bund eh schon 2, 3 Augen zu“, ärgert er sich. Die Frau habe schon genug öffentliche Gelder bekommen, Waldhäusl will auch die einstweilige Verfügung bekämpfen. Über eine Viertelmillion Euro an öffentlichen Geldern soll die Frau bisher bekommen haben, wird kolportiert.