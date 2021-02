Die Natur mit Kindern erleben

Auch Kräuterwanderungen und Kräuterkochkurse hat es in Illmitz bereits gegeben. Hie und da in Begleitung der Pferde. Dabei wurde geschaut: Was fressen die Tiere, und was könnte vielleicht auch uns ganz gut schmecken? Im Sommer ist das erste Buch von Sabine Gangl im Eigenverlag erschienen. Es handelt sich um eine Kombination aus Bilder- und Sachbuch für Kinder zum Thema (Wild-)Kräuter. Zu finden ist Sabine Gangl auf Facebook und Instagram unter NaTor – Die Natur vor dem Tor.