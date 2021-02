33 neue Infektionen, keine Todesopfer

Innerhalb von 24 Stunden wurde das Coronavirus bei 33 Menschen neu nachgewiesen. Damit flachte die Infektionskurve zwar etwas ab, die Zahl der aktiven Fälle stieg dennoch leicht auf 445 an (Stand Freitag). In den Krankenhäusern müssen 44 Patienten behandelt werden. Sechs davon befinden sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation.