Die romantischsten Liebesbeweise der Royals

So hielt Prinz William mit einem ganz besonderen Ring um die Hand von Herzogin Kate an. Er steckte ihr den legendären Verlobungsring seiner Mutter Diana während eines Kenia-Urlaubs an den Finger. Süß: Er hatte den mit blauen Saphiren und Diamanten besetzten Ring drei Wochen lang in seinem Rucksack mit sich herumgetragen und wie seinen Augapfel gehütet. „Überall, wo ich war, habe ich ihn festgehalten, weil ich wusste, dass ich eine Menge Ärger kriegen würde, wenn das Ding weg ist“, gestand er später. Geerbt hatte eigentlich sein jüngerer Bruder Harry den Ring. Doch der gab ihn William, als dieser sich entschloss, Kate endlich zu fragen. Ebenfalls eine wunderschöne Liebesgeste.