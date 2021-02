Meghan: „Kein Spiel, sondern das echte Leben“

Herzogin Meghan hat im Rechtsstreit mit dem Verlag der „Mail on Sunday“ einen bedeutenden Teilerfolg errungen. Ein Gericht in London gab dem Antrag der 39-Jährigen auf eine Abkürzung des Verfahrens am Donnerstag statt. Zudem folgte der Richter der Auffassung von Meghans Anwälten, wonach sie durch die teilweise Veröffentlichung eines Briefs an ihren Vater in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt wurde. In einem Statement erklärte die Herzogin, dass die Berichterstattung über sie „kein Spiel“ sei, sondern das „echte Leben“ und es gehe um „echte Beziehungen und eine sehr echte Traurigkeit.“