AMS hilft Jugend beim Berufsweg

„In der aktuellen Krise ist es wichtig zu wissen, wohin man sich wenden kann“, so Petra Beidl, Leiterin der AMS Geschäftsstelle Neusiedl am See. „Wir helfen den Jugendlichen bei ihrer Ausbildungsentscheidung, gerne auch bei einem persönlichen Termin im BerufsInfoZentrum.“ Selbstverständlich mit einem strengen Corona-Sicherheitskonzept. Im Zuge des individuellen Beratungsgespräches mit dem Jugendlichen werden verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Auf Wunsch meldet das AMS den Schüler dann auch lehrstellensuchend. Für diesen Vorgang werden die E-Card, ein Lichtbildausweis sowie das Abschlusszeugnis der 8. Schulstufe benötigt. Das AMS begleitet dann bei der Lehrstellensuche und informiert laufend über passende Angebote.