Am Beschleunigungsstreifen in Anhänger gekracht

Eine 28-jährige Linzerin fuhr am 11. Februar 2021 gegen 7:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der A7 in Richtung Süden. Im Bereich der Auffahrt „Salzburger Straße“ geriet sie am Beginn des Beschleunigungsstreifens mit dem Fahrzeug ins Schleudern und stieß dabei gegen den Anhänger eines Sattelkraftfahrzeuges, gelenkt von einem 40-jährigen bosnischen Staatsbürger.