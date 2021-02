Faßmann: „Erwischen mit Tests die dicken Fische“

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) zogen am Donnerstag eine positive Bilanz der ersten Corona-Selbsttests an den Schulen. Dabei konnten bereits 198 Fälle entdeckt werden, die bis dahin keine Symptome gezeigt hätten. Faßmann betont auch die große Bereitschaft an der Teilnahme an den Testungen.