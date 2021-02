Großteil der Schüler bei Selbsttest-Auftakt dabei

Rund 280.0000 Schüler sind am Montag wie berichtet nach dem langen Corona-Lockdown wieder in den Präsenzunterricht gestartet - sofern sie auch an den sogenannten „Nasenbohrertests“ teilnehmen, die zum ersten Mal für alle Schüler auf dem Programm standen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) machte sich an einer Schul-Teststation selbst ein Bild von der mit Spannung erwarteten „Premiere“. Verweigerer gab es nach einer ersten Zwischenbilanz so gut wie keine.