So funktionieren die „Nasenbohrtests“ für Schüler

Ab sofort müssen sich alle Schüler, die an Präsenzunterricht teilnehmen, selbst auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen - Volksschüler zweimal die Woche, Schüler im Schichtbetrieb am ersten Tag, an dem sie sich in der Schule befinden. Weil zwei Grazer Schülern die „schwammige Erklärung“ zur Durchführung der Tests zu wenig war, haben sie gemeinsam mit ihrer Schulärztin ein Video gedreht, wo den Kindern und Jugendlichen erklärt wird, wie sie die Schul-Selbsttests, die sogenannten Nasenbohrertests, richtig und einfach durchführen können.