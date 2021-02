Faßmann: „Froh, wenn ich Hälfte der Fälle erkenne“

Regeln für Lehrer und Schüler sollen angepasst werden

Bei den unterschiedlichen Test- und Maskenvorgaben für Schüler und Lehrer strebt Faßmann eine Vereinheitlichung an. Derzeit müssen Lehrer nur einmal pro Woche am Berufsgruppentest teilnehmen, Volksschüler allerdings zweimal die Selbsttests durchführen. Lehrer, die den Test verweigern, können mit FFP2-Maske unterrichten, während Schüler ohne Test nicht in die Schule kommen dürfen. Schüler über 14 müssen auch dann einen FFP2-Schutz tragen, wenn sie getestet sind. „Wir dürfen hier nicht mit zweierlei Maß messen“, betonte Faßmann. Er strebe eine Anpassung der Verordnung in Abstimmung mit dem Bildungsministerium an.