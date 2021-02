Schulen klagen über Nasenbohrer-Testkits

Am Dienstag trudelte dann die zweite Charge an Tests ein - diesmal rund 400 Stück. Für Verwunderung sorgte eine weitere Schachtel voller Test-Kits. „Da war die Flüssigkeit für 30 Tests in einer einzigen Flasche verpackt. Wie soll ich das denn den Kindern zuhause zukommen lassen?“, fragt sich Wildling.