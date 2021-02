Die älteren Mitarbeiter werden zuerst geimpft

Dosen auch für Rettungsdienste

Für die Spitäler sind diese Woche 1600 Dosen von AstraZeneca vorgesehen, in den kommenden beiden Wochen 7200 und 7500. Auch das Rote Kreuz und der Samariterbund erhalten Dosen: „Wir impfen in der ersten Phase Mitarbeiter der Rettungsdienste, dann mobile Dienste. Ältere Mitarbeiter bis 64 Jahre kommen zuerst dran“, so Christian Hartl, Rotes Kreuz.