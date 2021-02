Impfstoff für Krankenhäuser und Rettungsdienste

Rettung und mobile Dienste

Auch Rotes Kreuz und Samariterbund erhalten Dosen: „Wir impfen in der ersten Phase Mitarbeiter der Rettungsdienste, dann mobile Dienste. Ältere Mitarbeiter bis 64 Jahre kommen zuerst dran“, so Christian Hartl, Rotes Kreuz. Bernd Lamprecht, Kepler Uniklinikum, rechnet damit, dass AstraZeneca, der vor schweren Verläufen gut schützt, in den nächsten Wochen oder zumindest in wenigen Monaten, für alle Altersgruppen zugelassen werden wird.