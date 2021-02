Lieber Opernball!

Zum ersten Mal seit Langem werde ich Dich heute genießen können.

Weil Du gottlob NICHT stattfindest.

Werde mich nicht ärgern müssen über Alfons Haider und seine devoten, katzenbuckelnden und immer gleichbleibenden Fragen an Birgit Sarata auf dem roten Teppich

... oder in der Mittelloge an eine welke Hollywood-Rose von anno dazumal.

Werde nicht zusammenzucken vor dem Fernseher, wenn Mörtel der Weltpresse schreiend verkündet, sein Gast, irgendeine welke Hollywood-Rose von anno dazumal, müsse dringend „Lulu“.

Platz da, sonst passiert am End noch was!

Werde nicht das pseudoaristokratische Geschwafel von Möchtegern-Aristo Wagner-Trenkwitz mit dem echten adeligen Karl Hohenlohe in ihrem „Kammerl“ über mich ergehen lassen.

Kari, kennst du den da in der Loge? Nein, du??

Werde dafür gespannt sein, ob der ORF es mit seinem „Best-of“ aus Dutzenden Opernbällen heute mit Dominic Heinzl aufnehmen kann, der Ähnliches in seinem Privatsender, nur eine Stunde früher, in petto hat.

Und werde mich last, but not least an so manche Schnurre erinnern, die ich als Adabei in zehn harten Jahren erlebt habe.

So Richard Lugner, der bei Attila Dogudan über ein Dutzend georderter Austern eine Flasche Ketchup schüttete.

Das Rezept ging damals um die Welt, hat sich aber nicht durchgesetzt.