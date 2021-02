Jugendliche feierten fetzige Corona-Party in Hotel

Partys aller Art sind in Zeiten wie diesen eigentlich absolut tabu - einige Jugendliche im Tiroler Zillertal scheinen es aber so ganz ohne nicht auszuhalten. Neun Teenager ließen es am Dienstagabend in einem Corona-bedingt geschlossenen Hotel in Gerlos offenbar ordentlich krachen. So sehr, dass die Polizei verständigt wurde. Als diese eintraf, spielten einige von den jungen Partytigern kurzerhand „Versteckerlix“.