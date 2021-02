Das macht Prinzessin Charlotte genau wie Mama Kate

„Sehr aufgeregt“

Wie in Großbritannien üblich, kam Prinzessin Charlotte mit vier Jahren in die Schule. Sie besucht wie ihr großer Bruder George die Thomas‘s Battersea Schule im Süden Londons. An ihrem ersten Schultag im September 2019 war das Mädchen „sehr aufgeregt“, verriet ihr Vater Prinz William damals. Fotos von damals zeigen die an sich als selbstbewusster Wirbelwind geltende kleine Prinzessin etwas eingeschüchtert. Mit der Hand hielt sie sich an ihrem Pferdeschwanz fest und zwirbelte ihn. Genau wie ihre Mutter, wenn sie sich, wie in dem Video-Call, konzentriert.