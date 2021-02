Anzeigenflut in den steirischen Skigebieten

Warum ist in der Talstation so viel los? Und warum stehen da ständig Autos mit ausländischen Kennzeichen? „Immer mehr Gewerbetreibenden, die sich brav an die Corona-Verordnungen halten, reicht es inzwischen“, schildert Muraus Bezirkshauptmann, Florian Waldner. Und er kann sie alle gut verstehen.