Zverev unverdient an der Spitze? Ansage von Thiem!

Auch die Verletzungen von Sinner und Alcaraz würden diesen Erfolg nicht schmälern. „Diese Debatten sind einfach müßig. Der Fitnesszustand ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs im Leistungssport und daran arbeiten alle Athleten hart. Auch Zverev hat sich nach einer schweren Verletzung und aus schwierigen Phasen zurückgekämpft. Man kann ihm also einfach gratulieren, dass er jetzt auch endlich an der Spitze der Tenniswelt steht“, bricht Thiem nochmal eine Lanze für den Deutschen.