Zverev unverdient an der Spitze? Ansage von Thiem!

Verdient oder unverdient? Nach dem überraschenden frühen Aus von Carlos Alcaraz beim Turnier in Shanghai steht fest, dass der Deutsche Alexander Zverev die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste wird. Längst gibt es Debatten darüber, ob er diese Spitzenposition auch verdient einnehmen wird. Ex-Konkurrent Dominic Thiem hat eine klare Meinung dazu – wie er im sportkrone.at-Talk verraten hat – und freut sich auf ein baldiges Treffen in Wien.
Trotz seiner Erfolge im aktuellen Jahr – inklusive Gewinn seiner beiden ersten Grand-Slam-Titel hat Zverev nicht alle Tennis-Fans völlig überzeugt. Dabei ist der Deutsche derzeit in bestechender Form und zeigt schon seit Jahren, dass er Teil der absoluten Weltspitze ist.
Dass seine großen Kontrahenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zuletzt mit schweren und komplizierten Verletzungen zu kämpfen hatten und deshalb viele Turniere auslassen mussten, wirft für viele allerdings einen Schatten auf den Status des Deutschen als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.
„Wohlverdiente Krönung“
Diskussionen, die zu Unrecht geführt werden, wenn man den Worten von Österreichs ehemaligen Tennis-Star Dominic Thiem lauscht. „Wie sind 2014 gemeinsam auf die Tour gekommen und jetzt zu sehen, welches Niveau er seit mittlerweile 12 Jahren Woche für Woche spielt, freut mich sehr“, so der US-Open-Sieger von 2020 im sportkrone.at-Talk.
Auch die Verletzungen von Sinner und Alcaraz würden diesen Erfolg nicht schmälern. „Diese Debatten sind einfach müßig. Der Fitnesszustand ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs im Leistungssport und daran arbeiten alle Athleten hart. Auch Zverev hat sich nach einer schweren Verletzung und aus schwierigen Phasen zurückgekämpft. Man kann ihm also einfach gratulieren, dass er jetzt auch endlich an der Spitze der Tenniswelt steht“, bricht Thiem nochmal eine Lanze für den Deutschen.
Jetzt freut sich Thiem darauf, dass sein einstiger Konkurrent bald bei den Erste Bank Open in Wien wieder sein Können unter Beweis stellen wird. „Da freue ich mich, ihm dann auch persönlich zur Nummer eins gratulieren zu können“, stellt der Österreicher klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.