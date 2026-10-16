Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tennis-Welt diskutiert

Zverev unverdient an der Spitze? Ansage von Thiem!

Tennis
16.10.2026 14:53
Alexander Zverev (links) als neue Nummer eins der Tenniswelt? Dominic Thiem freut sich seinem ...
Alexander Zverev (links) als neue Nummer eins der Tenniswelt? Dominic Thiem freut sich seinem einstigen Rivalen zu gratulieren.(Bild: Krone-Collage/AFP/HECTOR RETAMAL, krone.at)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Verdient oder unverdient? Nach dem überraschenden frühen Aus von Carlos Alcaraz beim Turnier in Shanghai steht fest, dass der Deutsche Alexander Zverev die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste wird. Längst gibt es Debatten darüber, ob er diese Spitzenposition auch verdient einnehmen wird. Ex-Konkurrent Dominic Thiem hat eine klare Meinung dazu – wie er im sportkrone.at-Talk verraten hat – und freut sich auf ein baldiges Treffen in Wien. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Trotz seiner Erfolge im aktuellen Jahr – inklusive Gewinn seiner beiden ersten Grand-Slam-Titel hat Zverev nicht alle Tennis-Fans völlig überzeugt. Dabei ist der Deutsche derzeit in bestechender Form und zeigt schon seit Jahren, dass er Teil der absoluten Weltspitze ist. 

Dass seine großen Kontrahenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zuletzt mit schweren und komplizierten Verletzungen zu kämpfen hatten und deshalb viele Turniere auslassen mussten, wirft für viele allerdings einen Schatten auf den Status des Deutschen als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. 

„Wohlverdiente Krönung“
Diskussionen, die zu Unrecht geführt werden, wenn man den Worten von Österreichs ehemaligen Tennis-Star Dominic Thiem lauscht. „Wie sind 2014 gemeinsam auf die Tour gekommen und jetzt zu sehen, welches Niveau er seit mittlerweile 12 Jahren Woche für Woche spielt, freut mich sehr“, so der US-Open-Sieger von 2020 im sportkrone.at-Talk. 

Jannik Sinner und Alexander Zverev (rechts).
Jannik Sinner und Alexander Zverev (rechts).(Bild: Eva Manhart)

Auch die Verletzungen von Sinner und Alcaraz würden diesen Erfolg nicht schmälern. „Diese Debatten sind einfach müßig. Der Fitnesszustand ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs im Leistungssport und daran arbeiten alle Athleten hart. Auch Zverev hat sich nach einer schweren Verletzung und aus schwierigen Phasen zurückgekämpft. Man kann ihm also einfach gratulieren, dass er jetzt auch endlich an der Spitze der Tenniswelt steht“, bricht Thiem nochmal eine Lanze für den Deutschen. 

Lesen Sie auch:
Carlos Alcaraz wird in Wien an den Start gehen.
Nach Sinner-Verletzung
Tennis-Paukenschlag! Alcaraz schlägt in Wien auf
15.10.2026
Tennis-Star in Wien
Straka: Alcaraz? „Geil! Eine Aktion über Nacht“
16.10.2026
Shanghai-Überraschung
Sensation-Aus für Alcaraz: Zverev wird Nummer eins
12.10.2026

Jetzt freut sich Thiem darauf, dass sein einstiger Konkurrent bald bei den Erste Bank Open in Wien wieder sein Können unter Beweis stellen wird. „Da freue ich mich, ihm dann auch persönlich zur Nummer eins gratulieren zu können“, stellt der Österreicher klar. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
16.10.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.402 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.145 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Society International
Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau
85.899 mal gelesen
Paul Panzer trauert um seine Ehefrau, die „Liebe seines Lebens“, wie er jetzt öffentlich machte.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1039 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf