Gutachten stellt sektorales Fahrverbot infrage

Die Handelskammer Bozen hat am Dienstag ein Rechtsgutachten des Europarechtsexperten Peter Hilpold von der Universität Innsbruck präsentiert, das die Rechtmäßigkeit des Sektoralen Fahrverbots in Tirol infrage stellt. Das Gutachten komme zu einem klaren Schluss, nämlich, dass „das sektorale Fahrverbot unverhältnismäßig und in der Folge EU-rechtswidrig“ ist, teilte die Handelskammer in einer Aussendung mit.