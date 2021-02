Obervellach: Zwischenwand in Wohnung fing Feuer

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Wohnung einer 63-jährigen Pensionistin in Obervellach zu einem Brand in einer Zwischenwand. Dabei schlugen Funken und Flammen aus den Steckdosen der Wohnung. Die 43-jährige Tochter der Frau konnte vor Ankunft der Feuerwehr den Schwelbrand vorerst mit einem Handfeuerlöscher eindämmen. Die Feurwehr öffnete die Wand und löschte das Feuer.