43 neue Infektionen, keine Todesopfer

Das Coronavirus wurde innerhalb von 24 Stunden bei 43 Burgenländern neu nachgewiesen. Die Zahl der aktiven Fälle stieg damit weiter und lag am Montag bei 405. In den Krankenhäusern müssen 38 Patienten behandelt werden. Bei sechs nimmt die Infektion einen so schweren Verlauf, dass eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich ist.