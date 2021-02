Einreiseverordnung sorgt für Run auf Teststraßen

„Die Bürgermeister sind seit Beginn der Pandemie Krisenmanager und erste Ansprechpartner für die Bürger. Nun gelte es auch hier, an einem Strang zu ziehen, so Schneemann. Welche Gemeinden zusätzliche kostenlose Tests anbieten, werde bis heute Nachmittag feststehen, sodass ab dem Wochenende auch dort getestet werden könne. Mit an Bord sind zumindest 30 Apotheken. Auch sie bieten kostenlos Tests an. „Uns ist die Gesundheit der Menschen wichtig. Daher bieten wir dieses Service besonders für die ältere Bevölkerung an“, so Apotheker Amir Shirazi aus Stegersbach. Die Anmeldung soll weiterhin über das Anmeldesystem www.oesterreich-testet.gv.at erfolgen. Bei den Apotheken kann diese telefonisch durchgeführt und später im System nachgetragen werden.