„Vorbei“: Vor 25 Jahren trennten sich Take That

Vor 25 Jahren lagen sich schluchzende Teenager in ganz Europa verzweifelt in den Armen. In Deutschland richtete die „Bravo“ eine Notfall-Hotline ein. In Großbritannien tröstete eine Stiftung, die sich um Suizidgefährdete kümmert, am Telefon trauernde Teenies. Die Boygroup Take That, die mit Hits wie „Babe“, „Pray“ oder „Never Forget“ ihre überwiegend weiblichen Fans entzückt und die Charts in Europa gestürmt hatte, hatte auf einer Pressekonferenz ihre Trennung bekannt gegeben.